Mudanya Belediyesi geçtiğimiz aylarda mülkiyeti Belediyeye ait olan sahildeki bir binayı kiralamak için ihale açmıştı. İhaleye, binanın mevcut kiracısının yanı sıra ünlü bir kahve markası da girmek istemişti. Kiracı firma, tüm ihale kriterlerini yerine getirmesine ve belediyeye borcu olmamasına rağmen "belediyeye borcu vardır" gerekçesiyle ihaleye alınmamıştı. İhale ise, ihalede tek başına kalan ünlü kahve markasına bırakılmıştı. Danıştay'da dava süreci devam eden ve SABAH'ın, geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği adrese teslim ihaleyle ilgili skandal detaylar da ortaya çıktı.

YASAL OLMAYAN SATIŞ İHALESİ DETAYI

Yeni Partili Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın, kiralama ihalesinden önce aynı taşınmazı 17.06.2026 tarihinde 75 Milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığı anlaşıldı. Taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belediyeye ait park alanında bulunmasına rağmen satışa çıkarılması ve ünlü kahve markasının satış ihalesine de hazırlanması kafaları karıştırdı. Satılamayacağını bildiği halde satış ihalesi açan Başkan Dalgıç, mevcuttaki kiracı işletmenin uyarı ve ikazlarıyla ihaleye 1 gün kala satış ihalesini apar topar iptal ettiği ortaya çıktı.

ESKİ CHP İLÇE BAŞKANININ CEBİNE SINIRSIZ KREDİ KARTI KONULDU

Adrese teslim ihaleye aracılık eden Başkan Dalgıç'ın yakın arkadaşı CHP Mudanya eski ilçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay'a, ünlü kahve markası yetkilileri tarafından sınırsız kredi kartı verildiği iddia edildi. İhale sürecini yakından takip etmesi ve her konuda firmaya bilgi vermesi karşılığında tüm ihtiyaç ve harcamalarını bu karttan yapması istendi. Kartı cebine koyan CHP'li Atalay, iddialara göre ihale süreci tamamlanana kadar tüm harcamalarını bu karttan yaptı. Diğer yandan Kurtuluş Furkan Atalay'ın, bulunduğu her ortamda Deniz Dalgıç'ı kendisinin Belediye başkan yaptığını söylemesi ve ihale sürecinde ise ünlü kahve markası yetkilileriyle birlikte ihaleye gelmesi dikkat çekti.