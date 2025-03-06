AF YASASI SON DAKİKA: Kısmi af yasası kimleri kapsayacak? Mükerrer suç düzenlemesi nedir?

SON DAKİKA AF YASASI 2025: Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin gündeme getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte 'af yasası mı çıkacak, 2025 af yasası son durum, af yasası kimleri kapsayacak?' şeklinde internet aramaları da hızlandı. Peki mükerrer ve ikinci mükerrer nedir? Mevcut yasa nasıl? İşte detaylar...
Ceza İnfaz Kanunu'na göre, cezaevinde bulunan kişi yasada belirtilen süreler içinde başka bir suç işlemiş (cezaevine girdiği suçtan başka) ve karar kesinleşmişse mükerrer sayılıyor.
DÜZENLEME NASIL OLACAK?
Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre iki kez mükerrer suç işleyenler koşullu salıverme kriterlerini taşırsa infazda indirime gidilecek.Üzerinde durulan oran ise ikinci mükerrerde cezanın 4/3'nü çekenlerin koşullu salıverilmesi.
Üzerinde durulan oran ise ikinci mükerrerde cezanın 4/3'nü çekenlerin koşullu salıverilmesi.
KİMLER YARARLANACAK?
Yapılacak düzenlemede uygulama basit suçlar için geçerli olacak. Terör, taciz, organize suçlar gibi hem kamu vicdanını sızlatacak hem de cezası fazla suçlar için bunun uygulanması düşünülmüyor.
NASIL UYGULANACAK?
Bir kez mükerrer suç işleyen bir kişi 10 yıl hapis cezası almışsa yaklaşık 6,5 yıl cezaevinde kalıp şartlı salıvermeden yararlanıyor.
İkinci mükerrer suçta ise 10 yılın tamamını cezaevinde çekiyor. Yapılacak düzenlemeyle ikinci mükerrer suçta koşullu salıvermeden yararlanıp 7,5 yıl cezaevinde yatıp dışarı çıkabilecek.
MÜKERRER VE İKİNCİ MÜKERRER NEDİR?
Mevcut yasalara göre suçlunun, mahkûmiyetin kesinleşmesinden sonra kanunda öngörülen süre geçmeden tekrar suç işleyip cezasının kesinleşmesine mükerrer deniliyor. Farklı bir suçtan ikinci bir kesinleşmiş ceza ise ikinci mükerrer sayılıyor. İkinci mükerrerde toplamda 3 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor.