AF YASASI SON DAKİKA: Kısmi af yasası kimleri kapsayacak? Mükerrer suç düzenlemesi nedir?

SON DAKİKA AF YASASI 2025: Hazırlıkları devam eden yargı paketi kapsamında mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin gündeme getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte 'af yasası mı çıkacak, 2025 af yasası son durum, af yasası kimleri kapsayacak?' şeklinde internet aramaları da hızlandı. Peki mükerrer ve ikinci mükerrer nedir? Mevcut yasa nasıl? İşte detaylar...

