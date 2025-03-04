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Giriş Tarihi: 4.3.2025 16:31 Son Güncelleme: 4.3.2025 16:39

AFAD Başkanı Pehlivan, Osmaniye’de evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye’yi ziyaret etti. Pehlivan, ilk önce afette evlerine kaybeden aileleri yeni yuvalarında ziyaret ettikten sonra, akşam da Millet Bahçesi Camii önünde düzenlenen iftara katıldı. Pehlivan, iftar çadırında Vali Erdinç Yılmaz ile birlikte vatandaşlara yemek dağıtımında bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AFAD Başkanı Pehlivan, Osmaniye’de evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti

Göreve başladıktan sonra önceliklerinin 6 Şubat depremlerinden birinci derecede etkilenen 11 ili ziyaret etmek olduğunu kaydeden Pehlivan, "Büyük bir afet yaşandı, bu büyük afet sonrasında da büyük bir dayanışma örneği ortaya konuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, himayelerinde bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve bizatihi vatandaşlarımızın el ele omuz omuza vermesi, birlik ve dayanışma anlayışı içinde hareket etmesi neticesinde bu büyük yaralar birer birer sarılıyor" dedi.

AFAD Başkanı Pehlivan daha sonra Akyar 1. Etap Afet Konutlarında ikamet eden Arslan ailesi ile 2. Etap Afet Konutlarında ikamet eden Deveci ailesine ziyaret etti. AFAD Başkanı Pehlivan, vatandaşlarımızın evlerinde sağlık ve huzur içinde oturmalarını diledi. Daha sonra Cebelibereket Konteyner Çarşı esnafını ziyaret eden AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz esnaf ve vatandaşlara hayırlı ve bol kazançlar dilediler.

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AFAD Başkanı Pehlivan, Osmaniye’de evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti
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