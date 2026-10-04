AFAD duyurdu! Adana’da deprem öncesi 16 artçı deprem kaydedildi

AFAD tarafından bugün saat 14.43'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 7,114 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine bağlı Akoluk köyü oldu.

Raporda, ana şoktan 12.58'e kadar geçen zamanda büyüklükleri 1.0 ile 2.4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildiği ifade edildi. Depremin hangi faydan kaynaklandığının ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceğini belirtildi. Raporda, bölgede 1900 yılı itibarıyla 4 ve üzeri büyüklüğünde 32 deprem meydana geldiği, en büyüğünün 5,7 olduğu bildirildi.

Bölgede ayrıca 1900 öncesine ait 3 tarihi deprem kaydı bulunduğu kaydedildi. AFAD tarafından rapordaki bilgilerin depremi izleyen ilk 1 saat içinde üretilen verilerle derlendiği belirtilirken, bölgede hasarlı yapı bulunması halinde bu yapıların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör