Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 2.2.2025 21:00 Son Güncelleme: 2.2.2025 21:02

Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Son dakika: AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!
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