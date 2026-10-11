Haberler Yaşam Haberleri AFAD duyurdu! İstanbul'da hissedilen sarsıntının büyüklüğü belli oldu! İşte deprem bilgileri
Giriş Tarihi: 11.10.2026 22:09

AFAD duyurdu! İstanbul'da hissedilen sarsıntının büyüklüğü belli oldu! İşte deprem bilgileri

İstanbul deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD, meydana gelen depreme ilişkin resmi verileri paylaşırken sarsıntıyla ilgili gelişmeler de gündeme geldi. Deprem haberlerinin ardından vatandaşlar, güncel açıklamaları ve konuya ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler verileri yakından izleniyor.

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AFAD duyurdu! İstanbul’da hissedilen sarsıntının büyüklüğü belli oldu! İşte deprem bilgileri
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İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, vatandaşların dikkatini deprem haberlerine çevirdi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği merak edilirken, resmi kurumlardan gelecek güncel bilgiler yakından takip ediliyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul deprem son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Yalova açıklarında 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından depremin saati, derinliği ve merkez üssüne ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLADI

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, deprem 11 Ekim 2026 tarihinde saat 18.14.39'da kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 2,9 olarak ölçüldü.

Depremin koordinatları 40.709 enlem ve 29.2445 boylam olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, Yalova'nın yaklaşık 5,93 kilometre açığı olarak belirtildi.

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AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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