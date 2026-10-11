AFAD duyurdu! İstanbul’da hissedilen sarsıntının büyüklüğü belli oldu! İşte deprem bilgileri

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLADI

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, deprem 11 Ekim 2026 tarihinde saat 18.14.39'da kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 2,9 olarak ölçüldü.

Depremin koordinatları 40.709 enlem ve 29.2445 boylam olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerinde depremin merkez üssü, Yalova'nın yaklaşık 5,93 kilometre açığı olarak belirtildi.