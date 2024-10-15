AFAD duyurdu! Sivas’ta korkutan deprem

Yerin 11 kilometre altında oluşan deprem kısa süreli hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Depremle ilgili Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.