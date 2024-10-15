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Giriş Tarihi: 15.10.2024 14:32 Son Güncelleme: 15.10.2024 14:42

AFAD duyurdu! Sivas'ta korkutan deprem

AFAD verilerine göre; Sivas'ta saat 14:17 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
AFAD duyurdu! Sivas’ta korkutan deprem

Afet Acil ve Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 14.17 sıralarında merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Yerin 11 kilometre altında oluşan deprem kısa süreli hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Depremle ilgili Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

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AFAD duyurdu! Sivas'ta korkutan deprem
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