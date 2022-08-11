AFAD ve Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AFAD TELEFONLARA MESAJ GÖNDEREREK UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara mesaj atarak bugünden itibaren beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.