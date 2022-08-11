AFAD ve Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?

Megakent İstanbul soğuk havanın etkisi altına girdi. Yaz aylarında yağmura yakalanan vatandaşlar İstanbul'da hava nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek, nerelerde yağış var sorusuna yanıt arıyor. MGM son duyurusunda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istendi. Peki İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağışlar ne zaman bitecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan vatandaşlara mesaj atarak bugünden itibaren beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteorolojiden yapılan son açıklamada ise, yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Hava durumu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya "Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.