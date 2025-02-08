AFAD’da kritik toplantı gerçekleştirildi: Olası bir tsunami ve volkanik patlamaya karşı harekete geçildi!

Ege Denizi'nde diken üstünde bekleyiş. Santorini Adası'nda 28 Ocak'tan bu yana yaşanan 761 depremin ardından Türkiye kıyılarında alarm seviyesine geçildi. AFAD'da düzenlenen kritik toplantıda önemli kararlar alındı. Olası bir tsunami ve volkanik patlamaya karşı İzmir, Aydın ve Muğla'da mobil siren sistemleri konuşlandırıldı, acil durum bilgilendirmeleri için SMS altyapısı güçlendirildi, bölgeye AFAD personeli ve ekipman sevk edildi. Kandilli ve AFAD'ın uyarı sistemleri entegre edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü volkanik kül ve gaz hareketlerini anbean izlemeye başladı.

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda ele alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, 28 Ocak 2025'ten bu yana bölgede artan depremler ve bu sarsıntıların potansiyel olarak daha büyük bir deprem, tsunami veya volkanik patlamaya yol açıp açmayacağı masaya yatırıldı. AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile uzman bilim insanları, Türkiye kıyılarını etkileyebilecek senaryoları değerlendirdi.

SANTORINI'DEKİ DEPREM FIRTINASI SÜREKLİ ARTIYOR

Santorini Adası ve çevresinde 7 Şubat 2025 itibarıyla büyüklüğü 3'ün üzerinde olan deprem sayısı 761'e ulaştı. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5,2 Mw olduğu belirlenirken, sarsıntıların adanın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaştığı, derinliklerinin ise 5 ila 25 km arasında değiştiği tespit edildi. Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 km mesafede gerçekleştiği, sismik hareketliliğin özellikle Santorini'nin 6,5 km kuzeydoğusunda yer alan su altı kratere sahip Kolumbo volkanı çevresinde yoğunlaştığı bildirildi. Bölgede en son volkan patlamasının 1950 yılında yaşandığı, ayrıca Santorini'nin kuzeydoğusundaki Yamurgi (Amorgos) Fayı'nda 1956'da 7,5 Mw büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği hatırlatıldı. Bilim insanları, mevcut sismik hareketliliğin bir volkanik patlamayı tetikleme ihtimalinin düşük olduğunu vurgularken, 2011-2012 yılları arasında 14 ay süren benzer bir aktivitenin volkanik bir olaya yol açmadığını belirtti. Ancak, olası bir patlama durumunda rüzgarın volkanik küllerin taşınmasına neden olabileceği ya da depremin ardından tsunami oluşabileceği ifade edildi.

AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR TEYAKKUZA GEÇTİ

Santorini çevresinde sismik aktivitenin artmasıyla birlikte AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden oluşan bir izleme ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Alınan önlemler kapsamında, İzmir, Aydın ve Muğla'da olası tsunami ve acil durumlar için mobil siren sistemleri konuşlandırıldı, vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılabilmesi için mevcut sistemler hazır hale getirildi ve İzmir, Aydın ve Muğla valiliklerine destek amacıyla Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun'dan AFAD personeli ile ekipman sevk edildi. Kandilli Rasathanesi Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegre edilerek, gelecek tsunami uyarılarının doğrudan yetkililere ve halka iletilmesi sağlandı. Olası bir volkanik patlama durumunda havadaki kül ve gaz hareketlerini analiz edebilmek amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük raporlar hazırlanırken, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz durumuna geçirildi ve bölgedeki destek iller hazır bekletildi.

BİLİM İNSANLARI VE YUNANİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

AFAD, MTA, Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü ve Deprem Danışma Kurulu, Türkiye kıyılarını etkileyebilecek riskleri yakından izliyor. 10 Şubat'tan itibaren AFAD koordinasyonunda bilim insanlarından oluşan bir heyetin Muğla, Aydın ve İzmir'de bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceği duyurulurken, Yunanistan'daki üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla da bilgi alışverişinin sürdüğü ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların sosyal medyada yayılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.