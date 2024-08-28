AFAD’da yeni binanın temelleri atıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Kızılayı arasında yapılan uluslararası bir anlaşma kapsamında finanse edilecek olan Antalya AFAD hizmet binası temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcı Tahsin Aksu, Kuveyt Kızılayı Afet ve Acil Durum Birimi Başkanı Khalid El Mutari, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Projelendirme ve Yapım İşleri Daire Başkanı Levent Uçarlı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Maruf Yaman Antalya AFAD Müdürü Necmi Erçin, Kuveyt Kızılayı Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmad Abduljabbar Al Naibari ve AFAD personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, "Çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Fakat coğrafyamız deprem ve sel gibi çeşitli doğal afetlere karşı hassas bir noktada. Geçtiğimiz yıllarda insanlık tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşadık. Birkaç yıl öncede Türkiye tarihinin en büyük yangınını Antalya'da yaşadık. Yaşadığımız afetler bizlere ciddi maliyetlere sebep oluyor. Bu maliyetlere yönelik hazırlığımızı çok sıkı bir şekilde yapmalıyız. Altı Şubat depremlerinde uluslararası anlamda Kuveytli dostlarımızın da desteklerini gördük. Kuveyt hükümetinin bu projeye sağladığı 4 milyon doların üzerindeki destek bunun devamı niteliğindedir. Bizlerde ülkemizin geliştirmiş olduğu imkânları dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir afet durumunda hizmete sokmayı insanlık görevlerimizden birisi olarak görüyoruz." dedi.

AFETLERE KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Bu kapsamlı yapı ile afetlere müdahalede daha hızlı ve etkin bir şekilde hareket edileceğini belirten Vali Şahin, "Bu alanda profesyonel ekiplerimizin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde kurulan gönüllülük mekanizması kapsamında gönüllü kardeşlerimize de eğitim verilecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz büyük deprem tatbikatında gönüllü kardeşlerimizi test etme imkânı bulduk. Başarı ile görevlerini yerine getirdiler. İnşallah ülkemiz afetlerden uzak olur ancak 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh' beyitinde anlatıldığı gibi huzur içinde yaşamak istiyorsak en olumsuza karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." sözlerine yer verdi. Açılış konuşmalarının ardından dualar ile temel atma töreni gerçekleştirildi.