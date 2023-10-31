AFAD’dan Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları koordinasyon toplantısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Başkanı Okay Memiş'in başkanlığındaki toplantıya, ülke ile milletin yardım ve şefkat elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının katıldığı belirtildi.

Toplantıda, binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının değerlendirildiği aktarılan paylaşımda, "Hep birlikte mazlumların yanında olmaya, Gazze'deki masumların gözyaşı dinene kadar tüm gücümüz ve imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.