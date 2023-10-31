Haberler Yaşam Haberleri AFAD'dan Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları koordinasyon toplantısı
Giriş Tarihi: 31.10.2023 21:53

AFAD'dan Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları koordinasyon toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.

AA
AFAD’dan Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları koordinasyon toplantısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Başkanı Okay Memiş'in başkanlığındaki toplantıya, ülke ile milletin yardım ve şefkat elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının katıldığı belirtildi.

Toplantıda, binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının değerlendirildiği aktarılan paylaşımda, "Hep birlikte mazlumların yanında olmaya, Gazze'deki masumların gözyaşı dinene kadar tüm gücümüz ve imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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AFAD'dan Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmaları koordinasyon toplantısı
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