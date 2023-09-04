Afgan generalin eşi Ege’de kaybolan oğlunu arıyor

Afganistan'da eski Devlet BaşkanıNecibullah dönemigenerallerinden olanJalalodin Ahmadi'nineşi Homa Zamani, bir yılönce Ege Denizi'nde kaybolanoğlunu arıyor. General Ahmadi,uzun yıllar esir tutulduğu Taliban'ayüklü miktarda para ödedikten sonra,serbest kalabilmişti. 7 yıl önce ailesiylebirlikte Türkiye'ye gelerek Erzurum'ayerleşen Ahmadi, geçen yıl akrabalarıylabirlikte Avrupa hayaliyle İzmir'den botlaYunanistan'a geçmek istedi. Yaklaşık 30 kaçakgöçmenin bulunduğu bot, Yunanistan açıklarındaalabora olunca, Ahmadi ve birçok akrabasıboğuldu. 19 yaşındaki oğlu Mirveys Ahmadiise bulunamadı. Erzurum'da kalan JalalodinAhmadi'nin eşi Homa Zamani, bir yıldır oğlununyolunu gözlüyor. Acılı anne, "Oğlum,bota binerken görüntülü aradı. Yanında eşim,annem, babam ve kız kardeşim de vardı. Bottabulunanların neredeyse hepsi boğulmuş.Yunanistan'da bir yere defnetmişler. Oğlumdanise haber yok. Öldüyse ve bir yere defnedildiysebilmek istiyorum" dedi.