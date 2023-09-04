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Giriş Tarihi: 4.9.2023

Afgan generalin eşi Ege’de kaybolan oğlunu arıyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Afgan generalin eşi Ege’de kaybolan oğlunu arıyor
Afganistan'da eski Devlet Başkanı Necibullah dönemi generallerinden olan Jalalodin Ahmadi'nin eşi Homa Zamani, bir yıl önce Ege Denizi'nde kaybolan oğlunu arıyor. General Ahmadi, uzun yıllar esir tutulduğu Taliban'a yüklü miktarda para ödedikten sonra, serbest kalabilmişti. 7 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Erzurum'a yerleşen Ahmadi, geçen yıl akrabalarıyla birlikte Avrupa hayaliyle İzmir'den botla Yunanistan'a geçmek istedi. Yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu bot, Yunanistan açıklarında alabora olunca, Ahmadi ve birçok akrabası boğuldu. 19 yaşındaki oğlu Mirveys Ahmadi ise bulunamadı. Erzurum'da kalan Jalalodin Ahmadi'nin eşi Homa Zamani, bir yıldır oğlunun yolunu gözlüyor. Acılı anne, "Oğlum, bota binerken görüntülü aradı. Yanında eşim, annem, babam ve kız kardeşim de vardı. Botta bulunanların neredeyse hepsi boğulmuş. Yunanistan'da bir yere defnetmişler. Oğlumdan ise haber yok. Öldüyse ve bir yere defnedildiyse bilmek istiyorum" dedi.

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Afgan generalin eşi Ege’de kaybolan oğlunu arıyor
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