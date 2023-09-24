Afrika’dan getirilen yabani hayvan derileri ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir kişinin Afrika ülkelerinden kaçan yollarla Türkiye'ye soktuğu timsah, deve kuşu ve yılan gibi yabani hayvan derilerinden cüzdan ve çanta yaparak sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda hayvan derilerinin Kağıthane'de bir imalathaneye getirildiği ve burada çanta ve cüzdan yapıldığı belirlendi.

YABANI HAYVAN DERİSİ CÜZDAN VE ÇANTA

Adrese baskın yapan jandarma ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada bin 514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu derilerden yapılmış 245 çanta ile 190 cüzdan ele geçirildi.

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.