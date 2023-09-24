Haberler Yaşam Haberleri Afrika’dan getirilen yabani hayvan derileri ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.9.2023 09:49 Son Güncelleme: 24.9.2023 10:03

Afrika’dan getirilen yabani hayvan derileri ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kağıthane’de bir imalathaneye yapılan baskında Afrika ülkelerinden Türkiye’ye kaçan yollarla sokulan ve çanta ile cüzdan yapımında kullanılan timsah, deve kuşu ve yılan derileri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Afrika’dan getirilen yabani hayvan derileri ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir kişinin Afrika ülkelerinden kaçan yollarla Türkiye'ye soktuğu timsah, deve kuşu ve yılan gibi yabani hayvan derilerinden cüzdan ve çanta yaparak sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda hayvan derilerinin Kağıthane'de bir imalathaneye getirildiği ve burada çanta ve cüzdan yapıldığı belirlendi.

YABANI HAYVAN DERİSİ CÜZDAN VE ÇANTA

Adrese baskın yapan jandarma ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada bin 514 timsah derisi, 159 deve kuşu derisi, 42 yılan derisi ve bu derilerden yapılmış 245 çanta ile 190 cüzdan ele geçirildi.

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Afrika’dan getirilen yabani hayvan derileri ele geçirildi
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