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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Afrikalı futbolcu semtin kahramanı oldu

İstanbul Bahçelievler’deki 5 katlı binanın en üst katında yaşanan doğalgaz patlamasında canını hiçe sayarak enkaz altına girip yaralıları çıkaran Gambiyalı Yahya Diba, semt halkının kahramanı oldu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Afrikalı futbolcu semtin kahramanı oldu
İtfaiye raporlarına göre ev sahibinin oğlu Özgür Çoban'ın doğalgaz borularını keserek neden olduğu patlama ile Çoban ve evden kopan beton parçaları sokaktaki araçlar ve insanların üzerine düşmüştü. Çoban ve sokakta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Patlamanın olduğu evin sokağındaki sucuda çalışan Yahya Diba, Afrika liginde Steva Bika FC takımında profesyonel futbol oynarken 3 yıl önce kariyerini ilerletmek için geldiği Türkiye'de, menajer ve destek bulamayınca bir sucuda işe girdi. Bu sırada göçmenlerin kurduğu ligde Alnudum takımında oynamaya başladı.



Patlamanın yaşandığı günü anlatan Diba, "Ben sucuda çalışıyordum. Bir anda patlama oldu, deprem zannettim. Sonra insanlar patlama alanına doğru koşunca ben de koştum. Sokak aynı savaş alanına dönmüştü. Beton parçaları araçların ve insanların üzerine düşmüştü. O an insanları kurtarmaktan başka bir şey düşünemedim. 'Enkaza girme' diye bağırdılar fakat orada yardım bekleyen insanlar olduğu için duramadım. İnsanları kurtardığım için çok mutluyum." dedi.
Diba, "Bir kız çocuğum var. Ona 'Türkiye'de büyük futbolcu olup seni de yanıma alacağım' demiştim. Verdiğim sözü tutmak için mücadele veriyorum" şeklinde konuştu.
Aynı sokakta çay ocağı işleten Bekir Baysu, Diba'nın beton parçalarının altından yaralıları çıkardığını anlatırken, semt sakinleri de insanların göçmenlere farklı gözle baktığını ancak Diba'nın bu algıyı yardımseverliği ile yıktığını söylüyor.

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Afrikalı futbolcu semtin kahramanı oldu
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