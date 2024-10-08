Afrika’nın çocuklarına yatırım huzura atılan adımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yaşam Boyunca Güçlü Bir İnsan Sermayesi Oluşturmak İçin Erken Çocukluk Dönemine Yatırım Yapmak" temasıyla düzenlenen Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesaj gönderdi. Sevgi ve güven içerisinde fiziksel, bilişsel ve sosyal ihtiyaçları karşılanarak yetişmiş nesillerin, büyüdüklerinde üretken bireylere dönüşerek, müreffeh bir geleceğin teminatı olduklarına işaret eden Erdoğan, "Hayalini kurduğumuz küresel sürdürülebilir barış ve adaletin, erken çocukluk dönemine yapacağımız yatırımlarla doğrudan bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bugün savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına, ihtiyaç duydukları imkânların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulması, hepimizin ortak gayreti olmalı" dedi.Hızlı artan genç ve dinamik nüfusuyla Afrika kıtasının çocuklarının, modern zamanın sunduğu imkânlardan geride kalmasının, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bir gerçek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "2050 yılına kadar, dünyada yaşayacak 4 kişiden birisinin Afrika kıtasından olacağını istatistikler ortaya koyuyor. Bu açıdan, Afrika'nın çocuklarına yapılacak her yatırımın, aslında dünyanın ortak geleceğine yapıldığını görebilirsiniz. Bölgenin en genç nüfuslarından birisine sahip olan Burundi'nin bu konuya dikkati çekiyor olması kıymetli. Türkiye olarak, bölge ülkelerine yönelik sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların sağlanmasını amaçlayan insani yardım ve projelerimizle, sahada aktif var olmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki uluslararası toplum olarak Afrika'nın çocuklarına yaptığımız her yatırım, barış ve huzur dolu geleceğe atılmış önemli birer adım olacaktır" ifadelerini kullandı.