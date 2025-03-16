Afrin’den acı haber

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş İsmet Aktaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 70. Mekanize Piyade Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 1992 doğumlu Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, gece uyurken kalp krizi geçirdi. Hemen askeri ambulansla Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ DİNAR'DA DEFNEDİLECEK

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, acı haberle ilgili yaptığı açıklamada, İsmet Aktaş'ın cenazesinin 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Dinar Merkez'den son yolculuğuna uğurlanacağını bildirdi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş İsmet Aktaş'ın vefatı, ailesi ve silah arkadaşlarını yasa boğdu.