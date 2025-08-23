Afyon CHP’de delege seçiminde ortalık karıştı! Seçim iptal edildi parti önünde kavga çıktı!

CHP'de bugün Cumhuriyet ve Dumlupınar gibi büyük mahallelerle bazı beldelerde delege seçimleri yapıldı. 400'ü aşkın delegeden yaklaşık 130'unun bugün netleşmesi bekleniyordu. Ancak Afyonkarahisar'da CHP Merkez İlçe mahalle delegeleri seçiminde kavga çıktı. Büşra Dişçioğlu, seçim sırasında bazı partililerin fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını öne sürerek polis çağırdı. Dişçioğlu bu olayları genel merkeze bildirdi.

SEÇİM İPTAL EDİLİNCE ORTALIK KARIŞTI

Olayların ardından mevcut başkan Büşra Dişçioğlu, Genel Merkez'den gelen tebliği okuyarak seçimin iptal edildiğini duyurdu. Bu karar salonda tansiyonu daha da yükseltti. Bazı partililer iptal kararına tepki gösterdi, parti önünde arbede yaşandı.

SANDIKLARI KARIŞTIRARAK OY KULLANILINCA İPTAL EDİLDİ

Bazı delegelerin sandıkları karıştırarak oy kullanması nedeniyle seçimin iptal edildiği bilgisi öğrenildi. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan delege seçimlerinin iptal edildiği, Pazartesi günü yapılacak olan delege seçim takviminin aynen işleyeceği öğrenildi.