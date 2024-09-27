Afyon Lokumu 114.70 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Milletvekilleri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda vatandaş katıldı. Dünyada ve ülkemizde tek olan rekor, 114.70 santim uzunlukta yapılan meşhur Afyon lokumu ile kırılmış oldu. Türkiye'nin zengin mutfağını ve özellikle lokumun geleneksel yapımını kutlamak amacıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Tarihi Uzun Çarşı'da hazırlanan 114.70 santim uzunluğundaki lokum, hem görsel hem de tat açısından katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu.

TANITIMA KATKI SAĞLANDI

Etkinliğe katılan lokum ustaları, muhteşem lezzeti hazırlamak için büyük bir özen gösterdi. Gerek Afyonkarahisarlılar, gerekse yerli ve yabancı konuklar lokumun hazırlanışına tanıklık ederek bu heyecan verici sürecin bir parçası oldu. Rekor, Afyonkarahisar'ın gastronomi kimliğini güçlendirdi ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladı. Gastronomi severler ve lokum tutkunları, bu eşsiz etkinlikte lokumun tadını çıkarma fırsatı buldu. Katılımcılar, sadece lokumun tadını almakla kalmadı, aynı zamanda bu unutulmaz deneyimin bir parçası oldu.

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI

Yapılan 114. 70 santim uzunluğundaki lokum, şehrin tarihini ve kültürel zenginliklerini yansıtan bir başarı hikayesine dönüşerek Afyonkarahisar'ın gastronomi alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Şehrin gastronomi alanındaki benzersiz yerini uluslararası düzeyde tanıttı ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere kapılarını açtı. "Cumhuriyetimizin 101. Yılı" anısına hazırlanan 114.70 santim uzunluğundaki lokum, şehrin mutfak mirasının bir parçası olarak kayıtlara geçti.