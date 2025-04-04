Afyon Milletvekili Arslan: "Vakit milli destek vakti"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, mazlum Filistin halkına yapılan zulme karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, bu süreçte İsrail'e destek veren firmalara yönelik boykotun devam ettiğini ifade etti. Ancak CHP'nin milli ve yerli üretimi hedef alan bir boykot anlayışını benimsediğini savunan Arslan, bu durumu eleştirerek, "Bugün yaptığımız alışverişle CHP zihniyetinin yanlış boykot kararını biz de boykot ediyoruz" dedi.

"BOYKOT, MAZLUMLARIN CANINA KIYANLARA YAPILIR"

Milletvekili Arslan, boykotun yalnızca zalimlere ve mazlum halklara zulmedenlere karşı yapılması gerektiğini belirterek, "Boykot, Filistin halkına acı çektirenlere ve onların haklarını gasp edenlere karşı yapılır. Yerli ve milli üretime destek vermek yerine, kendi ülkesinin markalarını hedef alan bir anlayışı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUM

Arslan, Filistin davasının Türkiye için her zaman önemli olduğunu ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Vakit, milli destek vaktidir. Kendi ülkesinin markalarına zarar verenlere karşı bizler yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. AK Parti'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu ve Türkiye'nin bağımsız ekonomik yapısını güçlendirmek için yerli üretime destek verdiklerini vurgulayan Arslan, halkı da milli ekonomiye sahip çıkmaya ve bu süreçte yerli üretimi desteklemeye davet etti.