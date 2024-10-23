Afyon’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. İl genelinde yürütülen operasyonlar kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan incelemelerde, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 organizatör gözaltına alındı.

ARAÇLARDAKİ ŞÜPHELİLER VE KAÇAK YABANCI YAKALANDI

Operasyon sırasında durdurulan araçlardan birinin sürücüsü yabancı uyruklu Y.E., diğer aracın ise öncülüğünü yaptığı anlaşılan sürücü S.A. yakalandı. Araçlardaki kontrollerde, resmi makamlarca tanzim edilmiş kimlik ya da geçerli herhangi bir belgesi olmayan, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı belirlenen bir yabancı uyruklu şahıs daha ele geçirildi. Şüpheli Y.E. ve S.A.'ya, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 79. maddesi kapsamında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem uygulandı. Operasyon kapsamında kullanılan iki araca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9.370 TL paraya el konuldu.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan Y.E. ve S.A. isimli organizatörler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Ayrıca, ülkemize illegal yollarla giren kimliksiz yabancı uyruklu şahsa, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 102/1-a maddesi gereğince 22.834 TL idari para cezası verildi. Yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri de hızla devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'DA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Bu kapsamda, Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs yakalandı. T.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.