Afyon’da siber operasyonu! 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, vatandaşların banka hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, vatandaşların banka hesaplarına giriş yaparak adlarına kredi başvurularında bulunduğu, bu yöntemle elde ettikleri paraları önce kendi hesaplarına, ardından kripto para cüzdanlarına aktardıkları tespit edildi.

11 VATANDAŞI ZARARA UĞRATTILAR

Bu yöntemle toplamda 11 vatandaşı 1 milyon 195 TL tutarında zarara uğratan şüphelilere yönelik Afyonkarahisar merkezli olarak İstanbul, Hatay ve Van illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, siber dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam edileceğini belirtti.