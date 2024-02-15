Afyonkarahiasar’da öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtardı

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Sema Emre, fedakarlığı ve hızlı tepkisi ile dikkat çekti. Sınıftan aceleyle çıkan endişeli bir öğrencisi, boğazına takılan bir nesne nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyordu. Öğrenci, öğretmeni Sema Emre'ye koşarak yardım istedi. Öğrencisinin yutkunamama ve hava yollarının tıkanıklığı belirtileri gösterdiğini fark eden öğretmen Emre, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Öğrenciyi sakinleştirerek, boğulma tehlikesi geçiren çocuğa Heimlich manevrası gibi ilk yardım tekniklerini uyguladı.

Sema Emre'nin soğukkanlı müdahalesi sayesinde öğrencinin boğazına kaçan yabancı cisim çıkarıldı. Küçük çocuğun nefes alışı normale döndü ve hayati bir tehlike önlenmiş oldu.