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Giriş Tarihi: 15.2.2024 15:49 Son Güncelleme: 15.2.2024 16:24

Afyonkarahiasar’da öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtardı

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nun öğretmeni Sema Emre, öğrencisinin boğulma tehlikesini hızlı ve etkili müdahalesiyle sona erdirdi. Fedakarlık ve özverisiyle dikkat çeken öğretmen, öğrencisinin sağlığı için kahramanca bir adım attı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahiasar’da öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtardı

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Sema Emre, fedakarlığı ve hızlı tepkisi ile dikkat çekti. Sınıftan aceleyle çıkan endişeli bir öğrencisi, boğazına takılan bir nesne nedeniyle nefes almakta güçlük çekiyordu. Öğrenci, öğretmeni Sema Emre'ye koşarak yardım istedi. Öğrencisinin yutkunamama ve hava yollarının tıkanıklığı belirtileri gösterdiğini fark eden öğretmen Emre, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Öğrenciyi sakinleştirerek, boğulma tehlikesi geçiren çocuğa Heimlich manevrası gibi ilk yardım tekniklerini uyguladı.

Sema Emre'nin soğukkanlı müdahalesi sayesinde öğrencinin boğazına kaçan yabancı cisim çıkarıldı. Küçük çocuğun nefes alışı normale döndü ve hayati bir tehlike önlenmiş oldu.

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Afyonkarahiasar’da öğretmen, öğrencisinin hayatını kurtardı
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