Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali başladı

16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında 21 ilden toplam 100'e yakın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârın katılımıyla birçok sanat dalının tanıtılacağı "Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali" Zafer Meydanı'nda sanatseverlerle buluşmaya başladı. Yaşayan Miras Festivali'nin Zafer Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği Kılıç Kalkan Ekibi gösterisinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

VALİ YİĞİTBAŞI: KENDİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZA VESİLE OLACAK

Festivalin açılış töreninde konuşan, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bugün kadim kültürümüzün izlerini taşıyan çok özel bir etkinlikte, Yaşayan Miras Festivali'nde burada sizlerle, bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, Afyonkarahisar Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen bu festival, Anadolu'nun köklü mirasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarma ve kültürel farkındalığımızı artırma hedefini taşıyor. Afyonkarahisar sadece tarihi ve doğal zenginlikleriyle değil, hepimizin bildiği gibi yaşayan kültürü, gelenekleri ve sanatkâr insanlarıyla da gerçekten çok özel bir şehir. Bugün burada keçecilikten taş işlemeciliğine, halı dokumacılığından baston yapımına, ebrudan filografiye kadar, pek çok geleneksel sanat dalında usta sanatçılarımızın hem kendi ilimizden hem Türkiye genelinden eserlerini görmek, bu zenginliğin gerçekten en somut göstergesi. Yaşayan Miras Festivalimiz bu değerli sanatların yeniden görünür kılınmasına, sanatkârlarımızın desteklenmesine, gençlerimizin bu alanlara yönelmesine ve böylelikle kendi mirasımıza sahip çıkmamıza vesile olacaktır. Festival süresince gerçekleştirecek olan konserler, sergiler, dinletiler ve geleneksel gösterilerle şehrimiz kültürle, sanatla ve tarihle yoğrulmuş bir atmosferi yeniden yaşayacak. Bu anlamlı festivale katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, başta sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, bugün aramızda bulunan Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı'ya, Yaşayan Miras Kültür Festivalimiz için katkılarından dolayı Genel Müdürümüz Selim Terzi'ye, aynı zamanda bugün burada bulunan, bundan sonra da festivalimize katkı sağlayacak olan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Yiğitbaşı sözlerine şöyle sürdürdü: "Kültür bir milletin hafızasıdır. Bu hafızayı diri tutmak, geçmişin bilgeliğini bugüne taşımak ve geleceğe aktarmak her birimizin ortak sorumluluğudur. Afyonkarahisar olarak, bu sorumluluğu gururla üstleniyor ve her fırsatta da kültürümüze sahip çıkacak çeşitli çalışmaları Bakanlıklarımızın desteğiyle uygulamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 16-18 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan Yaşayan Miras Festivalimizin şehrimize, sanatçılarımıza ve mirasımıza sahip çıkmayı önemseyen herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı'dan Afyonkarahisarlılar için çok önemli bir alan olan Ayazini köyümüzdeki restorasyon süreçlerinin devamıyla ilgili güzel bir müjde aldık. Sayın Bakanımız geçtiğimiz aylarda buraya teşriflerinde, Frigya bölgemizin en kıymetlilerinden olan Ayazini'ni gezdirme fırsatı bulmuştuk ve sayın Bakanımız gerçekten çok etkilendiğini söylemişti. İlgili birimlere gerekli talimatlarını vermişti. Bugün de buradan sayın Gökhan Yazgı'nın ağzından bu müjdeyi aldık."

BAKAN YARDIMCISI YAZGI: "KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yaptığı konuşmada, "Bugün burada yalnızca bir festivalin açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda kültürümüzün köklerine uzanıyor, binlerce yıllık birikimi bugünün renkleriyle yeniden yaşatıyoruz. Afyonkarahisar, geçmişiyle gurur duyan, geleneklerine sahip çıkan, sanatkârına değer veren ve tam 16 unsuruyla Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterimize kayıtlı bir şehir. 54 sanatçımız, bu mirası taşıyan, yaşatan gerçek hazinelerimiz. Bu festivalde, onların eserlerini görecek, hikâyelerini dinleyecek, sanatlarına dokunacağız. Geleneksel sanatlarımızla somut olmayan ve somut kültürel varlıklarımızla Afyonkarahisar bizim için çok önemli. Bu güzel gastronomi şehrin, antik şehrin çok daha güzel yerlere gelmesi için büyük bir çaba harcıyoruz. Ayazini projemizin ilk 4 etabını tamamladık. İnşallah 5. ve 6. Etabını da tamamlayarak Afyonkarahisarımız ve Türkiye'nin kültür turizmine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kültürün bir milletin hafızası olduğunu vurgulayan Yazgı, "Biz bu hafızayı canlı tutmayı bir görev değil, bir vefa borcu sayıyoruz. Geleneğimizi yaşatmak, yalnızca geçmişi korumak değil; kimliğimizi, ruhumuzu, geleceğimizi inşa etmektir. Bu festival, işte tam da bu bilinçle hayata geçirildi. 16-18 Mayıs tarihleri boyunca; kök boyayla dokunan halılardan el yapımı kâğıtlara, ahşap oyuncaklardan keçe işlerine kadar onlarca farklı el sanatı sizlerle buluşacak. 21 ilden gelen 100'e yakın sanatçımız, kendi stantlarında hünerlerini sergileyecek; her biri kendi alanında birer kültür elçisi olarak bizlere geçmişin zarafetini sunacak. Bu yıl festivalimizde bir ilk daha gerçekleşiyor: "Anadolu'nun Keçecileri Afyonkarahisar'da" etkinliği kapsamında, Afyonkarahisar'ın gururu, Yaşayan İnsan Hazinesi Ahmet Yaşar Kocataş'ında aralarında bulunduğu, ülkemizin dört bir yanından 30 keçe ustamız, Zafer Meydanı'nda özel olarak hazırlanan alanda sanatlarını icra edecek. Ayrıca Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanemizin sergi salonunda; ebru, hat, cilt, kalemişi, Edirnekâri ve hatta yumurta kabuğu oyma gibi özel el sanatlarının en seçkin örnekleri sanatseverlerle buluşacak. Çocuklarımız için Karagöz gösterileri, mahalli sanatçılarımızdan dinletiler ve Ayazini Frig Vadisi'nde gerçekleşecek halka açık konserlerle festival coşkusunu hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Sanatçılarımızın emeğiyle şekillenen bu mirasın geçmişten bugüne, bugünden yarına uzanan köklü bir emanet olduğunun altını çizen Yazgı, "Kültür yaşarsa millet yaşar. Yaşayan Miras Festivali, bu şuurla attığımız adımlardan yalnızca biridir. Bakanlık olarak bizler; kültürümüzü korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara taşımayı bir sorumluluk değil, bir onur olarak görüyoruz. Bu bilinçle, Anadolu'nun her köşesinde yaşayan değerleri gün yüzüne çıkarıyor; sanatkârlarımızın yanında duruyoruz. Sözlerime son verirken, başta Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği olmak üzere bu festivali sahiplenen, sanata, sanatçıya ve geleneğe gönülden sahip çıkan herkese gönülden teşekkür ediyor, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın aralarında bulunduğu protokol daha sonra, Zafer Meydanı'nda El Sanatları Stantlarında sanatçıların performanslarını izledi. "Anadolu'nun Keçecileri Afyonkarahisar"da etkinliğinin açılışına da katılan protokol, son olarak Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde Türk Süsleme Sanatları Sergileri'nin açılışını gerçekleştirdi. Programın ardından Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, "Yaşayan Miras Festivallerimizin sekizincisi için Afyonkarahisar'dayız. Bugün Afyonkarahisar'da açılışımızı gerçekleştirdik; çok iyi ve yoğun bir katılım var. Pek çok yaşayan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçımız bugün festivalde bizimle birlikteydi. Festivallerimiz sayesinde kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Yaşayan Miras Festivali, bu güzel eserleri ve kültürel unsurları gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir fırsat sunuyor. Hem Afyonkarahisarlı değerli hemşehrilerimizi hem de Afyonkarahisar çevresindeki kıymetli misafirlerimizi festivalimizi deneyimlemeye davet ediyoruz. Herkesi Yaşayan Miras Festivalimizde buluşmaya çağırıyoruz," dedi.

YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ İLE AFYONKARAHİSAR KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞUYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen festival; geleneksel el sanatlarını yaşatmayı, sanatları ve sanatçıları tanıtarak desteklemeyi ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçılarla dolu etkinlik, Afyonkarahisar'ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleştirilmesine ve canlandırılmasına katkı sağlayacak. Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurları ile tanışma fırsatı sunuyor. Festival Görselleri: https://we.tl/t-r4DCL0SNdE