Afyonkarahisar’da 18 yaşındaki genç dehşet saçtı: 6 yaralı!

Açılan ateşte İ.D. ile o sırada olay yerinde bulunan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası kaçan Ü.C. ise, evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.