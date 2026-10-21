Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, Emirdağ - Yunak karayolu Hisar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.