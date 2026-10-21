Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:23

Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Katliam gibi olayda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 4 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza, Emirdağ - Yunak karayolu Hisar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekipler araçlarda bulunan 4 kişi in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ederken, kazanın ardından Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca' da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA