Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, Emirdağ - Yunak karayolu Hisar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen ekipler araçlarda bulunan 4 kişi in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ederken, kazanın ardından Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca' da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.