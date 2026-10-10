Afyonkarahisar’da acı kaza! Tıra çarpan minibüs alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!

YOLCU YARALI KURTULDU



Kazada minibüs de yolcu olarak bulunan Y.S. ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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