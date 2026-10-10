Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da acı kaza! Tıra çarpan minibüs alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:25 Son Güncelleme: 10.10.2026 10:53

Afyonkarahisar’da acı kaza! Tıra çarpan minibüs alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri burktu. Tıra arkadan çarpan minibüsün alev alması sonucu sürücü yanarak can verirken, yanan araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen yakınlarının çaresiz feryatları yürekleri dağladı. İşte detaylar…

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Afyonkarahisar’da acı kaza! Tıra çarpan minibüs alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!
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Olay, Dinar ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (40) idaresindeki 03 HA 322 plakalı minibüs, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından alev alan minibüste bulunan sürücü, kapıların açılmaması nedeniyle araç içerisinde mahsur kaldı.

'KURTARAMADIM' FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Alevlerin sardığı araçta kalan sürücü A.A., yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün yakınlarının kendisini kurtarmak için gösterdiği çaba ve "Kurtaramadım" şeklindeki feryatları olay yerinde yürek burkan anların yaşanmasına neden oldu.

YOLCU YARALI KURTULDU

Kazada minibüs de yolcu olarak bulunan Y.S. ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar’da acı kaza! Tıra çarpan minibüs alev topuna döndü: Sürücü yanarak can verdi!
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