Afyonkarahisar’da akıl almaz ölüm! Yaktığı otların içerisine düşerek canından oldu

Afyonkarahisar'da evinin önündeki otluk alanı yaktığı sırada dengesini kaybederek içerisine düşen 84 yaşındaki Hüseyin C, hayatını kaybetti. Yaşlı adamın kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu denge kayıpları yaşadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin C, evinin karşısındaki yol kenarındaki otları yaktığı sırada bir anda dengesini kaybederek içine düştü.

BAYILDIĞI İÇİN YERDEN KALKAMADI

Bayıldığı için düştüğü yerden kalkamayan Hüseyin C, otların arasında yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAMIN KRONİK HASTALIKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucunda Hüseyin C'nin cesedi ortaya çıktı. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın cesedi, morga kaldırıldı. Öte yandan Hüseyin C'nin kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu ve denge kayıpları yaşadığı öğrenildi.

