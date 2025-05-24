Afyonkarahisar’da feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında sabah saatlerinde gerçekleşti. M.C. (61) idaresindeki hafif ticari araç, S.L. (44) yönetimindeki tırla henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü M.C. ve yanındaki Ü.C. (57) ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Ü.C, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı M.C'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası tır sürücüsü S.L. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Kazanın meydana geldiği yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.