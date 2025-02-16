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Giriş Tarihi: 16.2.2025 19:03 Son Güncelleme: 16.2.2025 20:23

Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, K.K. (24) yönetimindeki otomobil, Bozhüyük-Yarımca köyü yolunda kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü K.K. (24) ile Ö.A. (30), A.A. (9), F.E. (40), F.I.A. (11), D.N.A. (6) ve D.K. (56) sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan D.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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