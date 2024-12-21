Afyonkarahisar’da feci kaza: Köprüden uçtu! Ağır yaralı!

Kaza, Bayat ilçesi Sağırlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C., yönetimindeki 03 BE 446 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından altından sulama kanalı geçen köprüden aşağı düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı düşerek hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.