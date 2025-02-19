Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu: 2 hükümlü tutuklandı

Yapılan operasyon sonucunda, hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" suçundan işlem yapılan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs gözaltına alındı. N.K.'nın, 2018 yılında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem başlatıldığı, örgütün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yaparken 2019 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem başlatılan ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. de emniyet güçleri tarafından yakalandı. A.T.'nin örgüt içinde mütevelli heyetinde mahrem imam olarak faaliyet gösterdiği ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan her iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.