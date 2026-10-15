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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:06

Afyonkarahisar’da FETÖ’nün firari imamı yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve yaklaşık 10 yıldır firari durumda olduğu belirlenen M.K.’yi kent merkezinde yakaladı. Geçmiş dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kolejlerden sorumlu imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da FETÖ’nün firari imamı yakalandı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda iki şube müdürlüğü görevlilerince yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.K. isimli şahsın izine ulaşıldı. Yapılan tespitlerde, M.K.'nin geçmiş dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kolejlerden sorumlu imam olarak faaliyet yürüttüğü ve yaklaşık 10 yıldır firari durumda olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde M.K., Afyonkarahisar kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Uzun süredir aranan şahsın yakalanmasıyla ilgili işlemler, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Emniyetteki adli işlemleri tamamlanan M.K., işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla, yaklaşık 10 yıldır firari durumda olduğu belirtilen şahıs yakalanmış oldu.

#AFYONKARAHİSAR #AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
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Afyonkarahisar’da FETÖ’nün firari imamı yakalandı
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