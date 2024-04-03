Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da kanlı infaz: Aracında o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 3.4.2024 11:23

Afyonkarahisar’da kanlı infaz: Aracında o halde bulundu!

Afyonkarahisar’da bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz olan kişiyi görenler hemen polis ekiplerini aradı. Bölgede yapılan incelemede, boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin Arif Koçer olduğu anlaşıldı.

DHA
Afyonkarahisar’da kanlı infaz: Aracında o halde bulundu!

Kan donduran olay Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyü Çiftlikler yolunda yaşandı. Dün sabah saatlerinde bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz olan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki Arif Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer'in boğazının kesildiği ve boynunda delici alet yaraları olduğu tespit edildi. Arif Koçer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da kanlı infaz: Aracında o halde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA