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Giriş Tarihi: 6.10.2024 21:22

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar'da tırın otomobili adeta kağıt gibi ezdiği trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!

Kaza, Emirdağ ilçesi Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, N.B.'nin kullandığı 26 PY 170 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan F.B. (84) olay yerinde hayatını kaybederken, L.B. ve G.B. ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ile yaralılar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan G.B. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti!
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