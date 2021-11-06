Son dakika: Afyonkarahisar’da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Eve icra yazısı gelmesine sinirlenen Kınçak'ın velayet konusunda da eski dünürleri ile anlaşamadığı ve bu yüzden taraflar arasında bir süredir gerginlik olduğu iddia edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen şahsı polis ve jandarma ekipleri yakalamak için seferber oldu. Güvenlik kameralarını da takibe alan polis ekipleri şahsın en son Erenler Mahallesi'ne girdiğini tespit ederek bu bölgede geniş çaplı arama başlattı.