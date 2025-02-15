Afyonkarahisar’da vahşet: Annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde anne Hatice Çevik ile oğlu Oğuzhan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oğuzhan Ç., annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hatice Çevik, İscehisar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Oğuzhan Ç., cezaevine gönderildi. Öte yandan, Hatice Çevik'in cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.