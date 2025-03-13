Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da yasa dışı silah kaçakçılığına ağır darbe! Bakan Yerlikaya: "Silah kaçakçılarına göz açtırmayacağız"
Giriş Tarihi: 13.3.2025 08:43 Son Güncelleme: 13.3.2025 08:46

Afyonkarahisar’da yasa dışı silah kaçakçılığına ağır darbe! Bakan Yerlikaya: "Silah kaçakçılarına göz açtırmayacağız"

Türkiye genelinde yasa dışı silah ticaretine karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar ve Konya İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah üretimi ve kaçakçılığına darbe vuruldu. Durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Afyonkarahisar’da yasa dışı silah kaçakçılığına ağır darbe! Bakan Yerlikaya: Silah kaçakçılarına göz açtırmayacağız

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA: "SİLAH KAÇAKÇILARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini ve süreci koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik ederek, "Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek" dedi.

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Afyonkarahisar’da yasa dışı silah kaçakçılığına ağır darbe! Bakan Yerlikaya: "Silah kaçakçılarına göz açtırmayacağız"
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