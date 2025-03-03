Ağabey kardeş bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da 24 yaşındaki Azat T., sokak ortasında tartıştığı ağabey ile kardeşi bıçaklayarak öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.

TARTIŞMA ÇIKTI

Olay merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Eren Doğu (16) ve ağabeyi Murat Doğu (17) sokakta karşılaştıkları Azat T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

HASTANEDE ÖLDÜLER

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Azat T, iki kardeşi bıçakla yaraladı. Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. İki kardeş, doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KATİL TESLİM OLDU

Olayın şüphelisi Azat T, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Ölen iki kardeşin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.