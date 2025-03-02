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Giriş Tarihi: 2.3.2025 11:08 Son Güncelleme: 2.3.2025 11:44

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Sivas’ta iki kardeş arasında çıkan tartışmada Serkan Furkan Doğan (24) kardeşi B.Doğan (16) tarafından bıçaklanarak öldü.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Kılavuz Mahallesinde yaşandı. B. Doğan (16) ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karın bölgesinde bıçakla yaraladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Serkan Furkan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyini bıçaklan B. Doğan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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