Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Kılavuz Mahallesinde yaşandı. B. Doğan (16) ile ağabeyi Serkan Furkan Doğan (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, ağabeyi Serkan Furkan Doğan'ı karın bölgesinde bıçakla yaraladı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Serkan Furkan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabeyini bıçaklan B. Doğan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.