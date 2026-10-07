Ağaç A.Ş.'deki yolsuzluk sarmalında yeni itiraf: Zümrütevler'de 200 bin dolarlık rüşvet teslimatı! "Alacaklarımız birikti yüzde 7 ödeme istediler"

İHALE YAPILMADAN İŞLERE BAŞLANDI

Soruşturma kapsamındaki usulsüzlükleri anlatmaya devam eden Süleyman Uzun, ihaleler açılmadan önce işlere başlanmasının istendiğini belirtti. İhale süreçleri resmi olarak tamamlanmadan önce fiilen işe başladıklarını ve ihale işlemlerinin iş devam ederken sonradan tamamlandığını itiraf etti. Uzun, bu kapsamda Ağaç A.Ş.'den henüz evrakları tamamlanmamış 32 milyon TL alacağının kaldığını açıkladı.

"TEKLİFLERİ ÜMİT POLAT DOLDURTTU"

Hakkındaki resmi belgede sahtecilik suçlamasını kabul etmeyen Süleyman Uzun, teklif mektupları ve ihale evraklarını kendisinin doldurmadığını savundu. Şirket çalışanı Tuğrul Doğuışık'ın ihale takiplerini yaptığını belirtirken, Doğuışık'ın savcılık ifadesinde Ümit Polat'ın kendisini arayarak hangi fiyatları yazacağını söylediğini ve evrakları onun talimatıyla doldurduğunu açıkladığını dile getirdi. Kimseye sahte belge düzenleme talimatı vermediğini vurgulayan Uzun, beraatini, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

TEDARİKÇİ TAMER GÜMÜŞ DE BENZER BASKIYI İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan, daha önceki celselerde de bir başka tedarikçi iş adamı Tamer Gümüş de 30 milyon TL alacağını alamadığını ve baskılara daha fazla dayanamayarak Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a '30 bin Euro' verdiğini dile getirmişti. Gümüş de iş adamı Süleyman Uzun gibi kendisine, 'Yukarıdan bir baskı geliyor, seçim için para isteniyor, destek vermeniz lazım, aksi takdirde Ağaç A.Ş. ile ticaretin biter' denildiğini anlatmıştı.