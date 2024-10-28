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Giriş Tarihi: 28.10.2024 10:01 Son Güncelleme: 28.10.2024 10:04

Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarpan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki ağaca çarpan motosikletin devrilmesi sonucu Muhammed Hasan Ayeş (29) ve Yusuf Örs (17) hayatını kaybetti.

AĞACA ÇARPTI

Kaza, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Kadın kuaförü Muhammed Hasan Ayeş, yanına kalfası Yunus Örs'ü alıp, iddiaya göre markete gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Ayeş yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı.

KURTARILAMADILAR

Devrilen motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis paketleri sevk edildi. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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