Ağaçlık alanda ölü bulundu

Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde, olay meydana geldi. Ağaçlık alanda bir gencin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin 27 yaşındaki İsmet Kurt olduğu tespit edildi. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, İsmet Kurt'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Gencin ölüm nedeni, otopsi raporu sonrası netlik kazanacak.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.