Haberler Yaşam Haberleri Ağılda dehşet! 2 kişiyi otomatik av tüfeği ile öldürdü
Giriş Tarihi: 27.9.2025 15:47 Son Güncelleme: 27.9.2025 17:30

Konya’nın Güneysınır ilçesinde hayvancılık yapan 30 yaşındaki Mehmet İnce iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Nebi Sünbül (37) ve Mikail Bozdemir’i (38) tüfekle ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Karagüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hayvancılıkla uğraşan Mehmet İnce, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Nebi Sünbül ve Mikail Bozdemir ile ağılda bir araya geldi. İnce burada çıkan tartışma sonucu otomatik av tüfeği ile Sünbül ve Bozdemir'i vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet İnce-Katil

Ekipler yapılan kontroller sonucu her iki yaralının da hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Mehmet İnce ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan bir tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Mikail Bozdemir

