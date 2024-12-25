Ağır yaralanan TIR şoförü hayata tutunamadı

21 Aralık 2024 günü akşam saatlerinde Demirçelik kavşağında, olay meydana geldi. kullandığı TIR'ı park edip evine giderken Haşim İ. idaresindeki Karabük Belediyesine ait su tankeri, dönüş yaptığı sırada, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Şentürk'e (42) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şentürk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi sürerken 25 Aralık günü sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü Serdar Şentürk'ün cenazesi Köprübaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karabük köyü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.