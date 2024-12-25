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Giriş Tarihi: 25.12.2024 19:35 Son Güncelleme: 25.12.2024 19:44

Ağır yaralanan TIR şoförü hayata tutunamadı

Karabük'te yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken su tankerinin çarptığı 42 yaşındaki TIR şöförü Serdar Şentürk yaşam savaşını kaybetti. 4 gündür Karabük Eğitim Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Ali Çeliker
Ağır yaralanan TIR şoförü hayata tutunamadı

21 Aralık 2024 günü akşam saatlerinde Demirçelik kavşağında, olay meydana geldi. kullandığı TIR'ı park edip evine giderken Haşim İ. idaresindeki Karabük Belediyesine ait su tankeri, dönüş yaptığı sırada, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Şentürk'e (42) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şentürk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi sürerken 25 Aralık günü sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü Serdar Şentürk'ün cenazesi Köprübaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karabük köyü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Ağır yaralanan TIR şoförü hayata tutunamadı
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