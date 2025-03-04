Fethiye’de 19 yıl önce cinayete kurban giden Erdoğan Bozkurt’un iddianamesi hazırlandı

Erdoğan Bozkurt, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılmasına rağmen bulunamamış ve dosya kapanmıştı. 5 ay önce gizli bir tanığın ihbarıyla Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tekrar açarak soruşturmayı derinleştirdi.

19 YIL SONRA MEZARI OLDU



Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemede Bozkurt'un Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii'nde öldürüldüğünü ve cesedinin burada gömüldüğünü tespit etti. Cinayet soruşturması kapsamında, Erdoğan Bozkurt ile husumeti bulunduğu iddia edilen Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevike Koyuncu ve H.C. geçen yıl 29 Kasım'da gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, kadavra köpekleri eşliğinde yaptığı çalışmalarda Ocakköy mevkiinde Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu düşünülen kemikleri buldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemikler üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, kalıntıların Bozkurt'a ait olduğu kesinleşti.

19 YIL SONRA MEZARI OLDU

Öldürüldüğü iddia edilen Erdoğan Bozkurt'un kemikleri, Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Bozkurt'un çok az sayıda yakını katılırken, cinayetle ilgili olarak iddianame Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede Erdoğan Bozkurt'un Zehni Koyuncu'ya ait keçisini kestiği iddiasıyla öldürüldüğü belirtilirken, Zehni Koyuncu'nun Ovacık Mevkii'ne giden patika yol üzerine pusu kurup tüfekle öldürdüğü daha sonra Cemil Koyuncu'yu çağırıp, gömerek ortadan kaldırıldığı ölen Bozkurt'un üzerinden çantayı çadırın bahçesindeki ocaklıkta yaktıkları iddia ediliyor. İddianamede tutuklu sanık Nuray Pehlivan'ın verdiği ifadede Erdoğan Bozkurt'u tanımadığını ama o dönemki yaşanan cinayet olayı ile ilgili bilgisinin olduğunu tam hatırlamamakla beraber kış aylarında akşam saat 19-20 sıralarında ailecek küçükbaş hayvanları ağıla koyduktan sonra çadıra girdikleri, çadırda oturdukları esnada yakın mesafeden bir el silah sesi duyduğunu 1-2 yıl aradan sonra annesi Şevike'nin kendisini ve kardeşlerini çadırın dışında topladığı ve Zehni'nin geçmiş dönemde bir erkek şahsı vurarak öldürdüğünü, Cemil'den yardım alarak oturdukları çadırın yaklaşık 500 metre ilerisindeki ormana gömdüklerini söylediğini, neden öldürdüğünü sorduğunda Zehni'ye ait keçileri kestiğini bu nedenle Zehni'nin Ovacık'a giden patika yol üzerine pusu kurduğunu tüfekle vurarak öldürdüğünü, Cemil'i arayıp yanına çağırdığını, Cemil'in Zehni'ye gömme konusunda yardım ettiğini, ölen adamın üzerinden çıkan çantayı çadırın bahçesinde bulunan ocaklıkta yaktıklarını, çantanın askeri kamuflajlı bir çanta olduğunu ve içerisinde çokça bıçak bulunduğunu anlattığını, bu olaydan sonra annesi ile birlikte Yıkıklık Mevkii'nde mantar topladıkları esnada 29.11.2024 tarihinde yer gösterme yaptığı alana gitmeye çalıştığında annesinin kendisine 'amcanın vurduğu adam burada gömülü oraya gitme' dediği şeklinde beyanda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nun 'kişinin ölümünün yüksek kinetik enerjili (ateşli silah) travmaya bağlı kafa içi travmatik değişimler ve künt travmaya bağlı iç organ değişimleri sonucu meydana gelmiş olabileceği şeklindeki raporu da yer alırken, Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin Şevike Koyuncu'nun yer göstermesi ile bulunduğu kaydedilirken, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, planlı bir şekilde pusu kurup darp etmek ve ele geçmeyen ateşli silah ile ateş ederek Erdoğan Bozkurt'un ölümüne sebep olmak suretiyle üzerlerine atılı tasarlayarak adam öldürme suçunu işledikleri anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. İddianamede tutuklu sanıklardan Zehni Koyuncu, Cemil Koyuncu ve Şevike Koyuncu'nun ifadeleri de yer alıp, suçlamaları kabul etmedikleri belirtiliyor.