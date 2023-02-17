Ağlatan buluşmalar elimi hiç bırakma anne

Hatay Hassa'ya bağlı Güvenç köyündeki yıkılan 2 katlı evlerinin yıkılan enkazının altından kurtarılan 44 yaşındaki Döne Balcı ve 10 yaşındaki kızı Melisa Balcı 6 gün ayrılıktan sonra birbirlerine hastanede kavuştu. 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Melisa ile 3 gün sonra aynı hastaneye götürülen anne Döne Balcı ilk kez görüştürüldü. Kızının elini hiç bırakmayan anne Döne Balcı "İki duvarın arasında kaldım. Kızımın üzerine de kapı düştü. Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım. 'Kızım nasılsın, iyi misin?' dedim 'İyiyim anne. Kafam kanıyor' dedi. Askerlerimiz ve akrabalarımız tarafından kurtarıldık" diye konuştu.Hatay'da enkazdan kurtarılan Ganime Bük, tedavi gördüğü Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde evlatlarıyla buluştu. Ganime anne, ağlayarak kendisine sarılan çocukları Muhammet Emrah, Rabia ve Rümeysa'yı "Sizleri gördüm, ben çok güçlüyüm" diyerek teselli etmeye çalıştı. Çocuklarına hasretini öperek dindirmeye çalışan Bük "Kendi halime sevinince utanıyorum. Onca insan orada can çekişirken, sen çocuklarını gördün diye nasıl mutlu olacaksın? Bunları düşününce, sevindiğim aklıma gelince insanlığımdan utanıyorum" diye konuştu. AA