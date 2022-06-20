Ağrı Dağı Nerede? Ağrı Dağı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Ağrı Dağı adını birçok efsaneye yazdırmış ve birçok sinema filmine konuk olmuş dünyadaki en görkemli dağlardan biridir. Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına göre Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi özelliği buradan kazanmıştır. Tanah ve Eski Ahit'teki Yaratılış kitabında bu dağın ismi geçmekte Nuh'un gemisinin karaya oturduğu dağ bu dağ olarak anlatılmaktadır. Kur'an'da ise Nuh'un gemisinin "Cudi'ye oturduğu" belirtilmektedir. 1955'li yıllarda havadan çekilen fotoğraflardaki gemiye benzeyen şekiller Nuh'un gemisi şeklinde yorumlanması bu yöndeki iddiaları da arttırmıştı ama bu iddiaların asılsız çıktığı dile getirildi. Ağrı Dağı her ne olursa olsun her sene binlerce ziyaretçinin ilgisini çeken ve yerli, yabancı turist ağırlayan bir konum olmuştur. Ağrı Dağı nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? Haydi başlayalım.

Ağrı Dağı Nerede?

Ağrı Dağı, Türkiye'nin doğu ucunda, İran'ın 16 kilometre batısında ve Ermenistan'ın 32 kilometre güneyinde yer almaktadır. Dağın %65'lik bir kesimi Iğdır ilinde, kalan %35'lik kesimi ise Ağrı ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Ağrı Dağı'na Nasıl Gidilir?

Dağın en yakınında bulunan merkez olan Doğubeyazıt'a, Ağrı ve Erzurum'dan ulaşım sağlamak mümkündür. Ankara ve Erzurum arasında düzenli olarak çalışan hava, demir ve kara yolu bağlantısı vardır. Buradan Ağrı Dağı Milli Parkı'na ulaşabilirsiniz.

Ağrı Dağı Milli Parkı, Ağrı Doğubayazıt ilçesine 11 km, Iğdır'a 40 km ve Ağrı'ya 100 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Araba ile milli parka ulaşım Ağrı Doğubayazıt ilçesinden sağlanmaktadır. Ağrı Dağı Milli Parkı Ankara'ya 1.159 km yaklaşık 14 saat kadar, İstanbul'a 1.526 km yaklaşık 18 saat kadar ve İzmir'e 1.754 km yaklaşık 22 saat kadar uzaklıktadır.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda Neler Var?