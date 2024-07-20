Ağrı Dağı’nda 2 dağcı kayboldu: 1 dağcı rehberlerin yardımıyla indirildi

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda terörden arındırılan Ağrı Dağı, yılın her dönemi hem yerli hem de yabancı dağcıları ağırlamaya devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen dağcılar, rehber Resul Civaş eşliğinde İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden de görülebilen Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı.

Soğuk hava, yoğun fırtına ve tipi etkisine rağmen zirve tırmanışına devam eden dağcılar, Ağrı Dağı'nın 4 bin 600 metresinde ayağını kıran bir dağcıyı bazen sırtlarına alarak, bazen ise koluna girerek destek vererek indirdiler. Ağrı Dağı'nın 4 bin 600 metresinde hava muhalefeti nedeniyle kaybolan iki dağcıyı kurtarmaya giden rehber Resul Civaş ve iki arkadaşı, 5 bin metreye çıkarak arama çalışmaları yaparken iki defa şimşek çakması tehlikesi ile karşılaştı.

Soğuk, sis ve fırtına nedeniyle kamp alanına dönen rehber Resul Civaş ve arkadaşlarının yarın da arama çalışmalarına devam edecekleri belirtildi. Ağrı Dağı'nda UMKE ve AFAD ekipleri de kayıp iki dağcıyı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan geçen aylarda Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı sonrası dönüş yolunda düşen 47 yaşındaki İranlı dağcı Ekber Helil hayatını kaybetmişti. 18 Temmuz'da Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı'nda bugüne kadar tırmanış sırasında ölen dağcılar için anma töreni düzenlenmişti.