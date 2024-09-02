Ağrı Dağı’nda açık hava dersliği

Ağrı Dağı'nın kuzeyinde bulunan Ahura Vadisi, Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK'ın desteklediği bilimsel eğitim etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen lisansüstü öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve öğrenciler, vadinin doğal ve kültürel zen zenginliklerini yerinde inceleyerek uygulamalı eğitim aldı. Ahura Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler doğa ve insan ilişkisini inceleme fırsatı buldu.Ağrı Dağı'nın jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ile tarihi kalıntılar, öğrenciler için adeta bir açık hava dersliği oluşturdu. Etkinlikte, katılımcılar hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de vadinin tarihi ve kültürel yapısını yerinde inceleyerek akademik çalışmalarını derinleştirdi. Gaziantep'te coğrafya öğretmenliği yapan Dr. Öğrencisi Seçil Çabuker, bu etkinliğin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ve derslerin sadece sınıf ortamında değil, doğada da verilebileceğini gözlemlediğini ifade etti. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nde yüksek lisans yapan Serhat Çetin ise, Ağrı Dağı'nın doğasının internetten görünen fotoğraflardan çok daha farklı ve etkileyici olduğunu söyledi. Çetin, Ahura Vadisi'ni "cennetten bir köşe" olarak nitelendirdi.