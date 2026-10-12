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Giriş Tarihi: 12.10.2026 17:32

Ağrı Dağı’nda heyelan: Dağcılar kayalardan kıl payı kurtuldu!

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanındayken heyelan meydana geldi. Dağcılar kaya parçaları ve taş kütlelerinden kıl payı kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA Yaşam
Ağrı Dağı’nda heyelan: Dağcılar kayalardan kıl payı kurtuldu!
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Ağrı Dağı'na bugün zirve tırmanışı yapan dağcılar 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanında konaklarken dik yamaçlardan kaya parçaları ve taş kütleleri koptu. Yaşanan tehlikeyi fark eden bir dağcı, kayaların yöneldiği bölgede bulunan arkadaşlarını yüksek sesle bağırarak uyardı.

Uyarıyı alan dağcılar, kaya parçalarının ilerlediği alandan hızla uzaklaşarak olası bir faciadan kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAYA VE TAŞ KÜTLELERİNDEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaydedilen görüntüde tırmanışını sürdüren dağcıların üzerine doğru hızla yuvarlanan kaya ve taş kütleleri görüldü.

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Dağcıların, üzerlerine gelen kaya parçalarının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar görüntülere yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dağcıların büyük korku yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonuyla görüntülendi.

#AĞRI DAĞI

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Ağrı Dağı’nda heyelan: Dağcılar kayalardan kıl payı kurtuldu!
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