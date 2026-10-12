Ağrı Dağı’nda heyelan: Dağcılar kayalardan kıl payı kurtuldu!

Ağrı Dağı'na bugün zirve tırmanışı yapan dağcılar 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanında konaklarken dik yamaçlardan kaya parçaları ve taş kütleleri koptu. Yaşanan tehlikeyi fark eden bir dağcı, kayaların yöneldiği bölgede bulunan arkadaşlarını yüksek sesle bağırarak uyardı.